Врач: большинство россиян заразятся «омикроном» в ближайшие недели

В ближайшие две недели россияне, которые не находятся в режиме полной самоизоляции, а это большинство жителей РФ, имеют высокий риск подхватить омикрон-штамм коронавируса. С таким прогнозом выступил вирусолог Александр Лукашев в эфире радиостанции «Говорит Москва». По словам специалиста, пик заражения прогнозируется в ближайшие дни, а затем последует стремительное снижение числа заражений.

«Если не все заболеют, то, по крайней мере, все, кто не в полной самоизоляции, в ближайшие две недели встретятся (с омикрон-штаммом – прим. ред.), и будут под риском заражения», – сказал Лукашев, отметив, что в ближайшие недели «нас ожидает достаточно непростая ситуация». «Пик будет очень скоро, рост заболеваемости в этой волне идет гораздо быстрее. Потом будет более быстрый спад. А какого числа 22,23 или 25-го января – нельзя точно предсказать», – добавил эксперт.

Вирусолог также высказал мнение, что локдауны уже не предотвратят распространение нового варианта коронавируса, поскольку он «очень заразный». В России многие люди уже находятся на стадии инкубационного периода, и симптомы болезни проявятся в ближайшее время, полагает он. В связи с этим введение локдауна – «не самая очевидная мера», резюмировал он.

Ранее ведущие российские медицинские специалисты высказали мнение, что высокая заболеваемость Covid-19 в России, в том числе, из-за распространения омикрон-штамма может снизиться к концу января – началу февраля.

Москва, Наталья Петрова

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