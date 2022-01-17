«Не выдерживает темпа заражений»: заболеваемость Covid-19 в России может упасть к концу января

В России повышенная заболеваемость Covid-19, в том числе, из-за распространения штамма «Омикрон» может снизиться к концу января – началу февраля. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве с участием ведущих медицинских специалистов.

В частности, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн обратил внимание на огромное количество мутаций «Омикрона», что, возможно, снижает его инфекционность. «Большое количество заболевших объясняется тем, что этот вирус намного быстрее размножается в верхних дыхательных путях, легко передается. Заражающая доза при этом высокая и вакцина против заражения действует довольно слабо. Вакцины хорошо защищают от тяжелого заболевания, от смерти, но заражения предупреждают далеко не полностью. В то же время этот вирус отличается интересными свойствами – огромное количество мутаций, которые в нем выявили, указывают на то, что, возможно, этот вирус генетически нестабильный, поэтому довольно быстро его заразность и патогенные действие могут меняться в сторону снижения», – пояснил он.

Альтштейн также отметил «довольно любопытный феномен» нового штамма на примере Африки, где этот вирус возник и распространился еще в ноябре. «В большинстве государств Африки, где ведется учет, пик был где-то перед Новым годом, после чего заболевания пошли вниз. То же самое мы видим в Великобритании. Это первая из развитых стран, где начала поддерживаться эпидемия по «Омикрону». Там тоже заболеваемость пошла вниз в последние несколько дней. Такая же вещь в США, во Франции», – пояснил он.

В этой связи, как подчеркнул профессор, можно сделать прогноз, что, скорее всего, к концу января – началу февраля заболеваемость «Омикроном» в России тоже пойдет вниз. «Этот штамм не выдерживает такого огромного темпа заражений, который он взял. При таком темпе, при заражении такого количества людей, по-видимому, возникает генетическая нестабильность этого вируса, и его инфекционность, скорее всего, снижается. Это нуждается в тщательном научном изучении, но впечатление такое создается, что этот вирус не предназначен для длительного размножения на высоком уровне», – уточнил Альтштейн.

Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова со своей стороны согласилась с таким прогнозом. По ее словам, «в течение месяца эта волна должна схлынуть». «В той же Южной Африке, например, сегодня репродуктивное число передачи вируса при очень низком уровне вакцинации меньше единицы. И у них там месяц всего это было», – отметила она.

«Несколько дней назад было опубликовано исследование по США, в котором показано, что «Омикрон» хотя и заражает гораздо больше людей – в 2-3 раза выше, но самое главное, по сравнению с «Дельта», те, кто попадает в больницы, их доля в 2,5 раза меньше. Те, кто попадает в отделения реанимации – этот показатель в 4 раза ниже, и те, кто умирает – этот показатель в 10 раз ниже по сравнению с заражением «Дельта», – пояснила Улумбекова.

В подтверждение прогноза эксперт также привела мировые данные по динамике заболеваемости штаммом «Омикрон». «Если мы сегодня посмотрим три недели подряд, то серединная неделя, то есть позапрошлая неделя – рост заболеваемости примерно на 70%, но при этом рост госпитализации всего на 5%, а смертности минус 5-6%. Если взять прошедшую неделю, то по отношению к предыдущей заболеваемость возросла только на 30%, при этом смертность также – минус 5-6%, но госпитализации растут, потому что общее число заболевших очень высокое», – констатировала она.

При этом Улумбекова обратила внимание на несколько упущенных проблем в борьбе с пандемией коронавируса. «В Британии провели исследование, почему 15% медработников не провакцинировались. Первое. Это недоверие к своим работодателям, правительству. Следующая причина: кто-то из домашних этих медработников выступает против вакцин, соответственно, влияет против вакцинации. И третья причина – недостаточность объективной информации. И здесь хотелось бы обратить внимание законодателей обеих палат – не только QR-коды важны, с которыми вы так много времени и сил тратите. Очень важно организовать системную, убедительную работу среди населения, которая бы очень объективно рассказывала о действии вакцин, о побочных рисках, и чтобы этот поток позитивной информации, который идет населению – качественной, научно достоверной – был гораздо выше, чем тот поток, к сожалению, с которым сегодня наши граждане продолжают сталкиваться в соцсетях», – подчеркнула она.

«Дополнительная смертность, и не только от «Омикрона», у нас составила 1 млн человек за 2 года. Надо обратить внимание на создание устойчивости системы здравоохранения. Кроме инфекционных болезней, у нас люди болеют другими болезнями – системы кровообращения, новообразования… И вот здесь я снова обращаюсь к нашим законодателям, к сожалению. Вот ваша сегодняшняя задача – увеличивать госфинансирование здравоохранения, чтобы мы могли расширить свои мощности», – заключила Улумбекова.

Москва, Мария Соколова

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