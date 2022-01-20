Почти 39 тысяч россиян заболели Covid-19 за сутки

В России выявили 38 850 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Всего днем ранее в стране зарегистрировали почти на пять тысяч меньше больных. Общее число зараженных достигло 10 938 261 человека, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие 24 часа случились 698 летальных исходов, а за весь период от коронавируса умерли 324 060 человек.

Антирекорд по суточному приросту больных среди регионов установила Москва – 11 557 случаев заражения Covid-19. Это максимум, выявленный в России за все время пандемии. В пятерку антилидеров вошли Санкт-Петербург (4753), Подмосковье (2795), Свердловская область (695) и Ставрополье (680).

За минувшие сутки по выздоровлению выписаны 22 920 пациентов, за всю пандемию коронавирус победили 9 950 333 человека.

По данным Роспотребнадзора, в мире выявлено 337 304 393 заболевших коронавирусом. За минувшие сутки статистику заражений пополнили 3 477 864 случая.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»