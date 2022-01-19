Заболеваемость Covid-19 в России резко подскочила: за сутки еще 33 889 новых инфицированных

В России выявили 33 889 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Это максимальный показатель с 27 ноября 2021 года. Общее число инфицированных за весь период достигло 10 899 411. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 33 899 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 376 (15,9%) без клинических проявлений», – говорится в сообщении штаба.

Наибольшее число заражений за прошедший день выявлено в Москве – 8 795 случаев, это рекорд с начала года, в Санкт-Петербурге – 4 382, в Московской области – 2 626. Наименьшие темпы заболеваемости наблюдаются в Калмыкии (0,07%), на Чукотке (0,1%) и в Забайкалье (0,11%).

За минувшие сутки от последствий Covid-19 скончались 698 пациентов. Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Москве – 71, в Петербурге – 62, в Подмосковье – 38. В общей сложности жертвами пандемии в России стали 323 376 человек.

За весь период 9 925 855 пациентов успешно справились с болезнью, в том числе 22 920 выписаны из больниц за последние сутки. Как уточнили в Роспотребнадзоре, под медицинским наблюдением остаются 1 029 130 человек.

Москва, Зоя Осколкова

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