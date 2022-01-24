Порядка 70% россиян привились от Covid-19

Около 70% взрослого населения в России привились от коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. он отметил, что Россия выполняет поставленные перед государствами задачи по вакцинации населения.

«Российская Федерация поддерживает задачи, оговоренные в стратегии обеспечения глобальной вакцинации от Covid-19 в середине 2022 года, а именно достижение охвата вакцинацией 70% населения земного шара. В РФ охват населения уже достиг указанных цифр», – цитируют главу Минздрава «Известия».

По данным портала Gogov.ru, на 24 января полностью привиты от Covid-19 69 365 360 россиян, а 75 789 026 человек получили хотя бы одну дозу вакцины.

На 6 января уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 62,5%. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, 79 028 014 28 человек получили первый компонент вакцины.

Москва, Наталья Рязанова

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