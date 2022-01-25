ВОЗ: каждые 12 секунд умирает один больной с Covid-19

В мире один человек умирает от коронавируса каждые 12 секунд, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус. Высокая заразность омикрон-штамма привела к тому, что за два месяца Covid-19 заразились столько же людей, сколько и за 2020 год.

Гебреисус отметил, что активность «Омикрона» создает благоприятную обстановку для появления новых штаммов с учетом низкого уровня вакцинации в ряде регионов мира. По этой же причине заболеваемость растет быстрыми темпами – обстановка меняется каждую неделю.

«На прошлой неделе каждые три секунды сообщалось о ста случаях заболевания. И кто-то погибал от Covid-19 каждые 12 секунд. Смертность растет во всех регионах, особенно в Африке, регионе с наихудшим доступом к вакцинам», – цитирует главу ВОЗ «Вести.ру».

С момента регистрации нового штамма в мире заболели 80 млн человек – это больше, чем за весь 2020 год.

Напомним, за первую неделю 2022 года в европейском регионе выявили более семи миллионов случаев коронавируса. Вирус поражает более 1% населения в 26 странах региона каждую неделю.

Женева, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»