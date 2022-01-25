В России новый максимум больных Covid-19: 67 809 человек за сутки

Суточный прирост больных коронавирусом в России достиг нового максимума: 67 809 человек. За минувшие 24 часа госпитализация потребовалась 12 837 больным с Covid-19 – на 115% больше, чем днем ранее (5970).

Антилидером по числу новых случаев коронавируса остается Москва – 18 935 новых больных. В Санкт-Петербурге выявили 9722 новых случая, в Подмосковье – 5 769, в Якутии – 1 525, Самарской области – 1 150, ХМАО – 1102, Свердловской области – 1 096, Пермском крае – 1 076. В остальных регионах за сутки выявили менее тысячи больных.

«Снижение количества госпитализаций произошло в пяти регионах страны, увеличение – в 79 регионах, в том числе в 48 регионах более чем в среднем по России», – сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки выздоровели 26 404 человека, на 21,6% больше, чем днем ранее. Летальных исходов – 681 за 24 часа, за весь период – 327448.

По данным Роспотребнадзора, омикрон-штамм зафиксирован в 68 регионах страны. В РИА «Новости» подсчитали, что больные новым вариантом уже есть в 71 субъекте России. Так, Тульская, Ивановская и Курская области допустили, что на их территории уже проник «Омикрон», но еще не зарегистрирован по результатам тестов.

Москва, Наталья Рязанова

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