В России третий день подряд обновляется суточный максимум заболевших Covid-19

В России за минувшие сутки выявили 63 205 случаев коронавирусной инфекции. Это новый антирекорд за все время пандемии. В общей сложности за весь период в стране заболели 11 108 191 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Распространение штамма «омикрон» сегодня фиксируется уже в 64 регионах РФ. «На сегодняшний день в структуре выявленных новых случаев Covid-19 вариант «дельта» составляет 51,9%, вариант «омикрон» и другие не доминирующие штаммы – 48,1%», – уточняется в сообщении.

По числу новых зараженных по-прежнему лидирует столица, в Москве выявили 17 528 случаев ковида, это максимальный показатель. В Санкт-Петербурге – 9535 новых заболевших, в Подмосковье – 7056.

«За минувшие сутки в РФ с коронавирусом было госпитализировано 6 211 человек, что меньше на 37,3% по сравнению с предшествующими сутками», – добавили в оперштабе. 23 045 выздоровевших покинули больницы за прошедший день.

От последствий Covid-19 за последние 24 часа скончались 679 пациентов, общее число летальных исходов в России достигло 326 112.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировано более 340,5 млн случаев коронавируса. Свыше 5,5 млн человек стали жертвами инфекции. Россия занимает шестое место в списке стран по числу заражений. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.

Москва, Зоя Осколкова

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