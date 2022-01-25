Попова: заболеваемость Covid-19 удвоилась, стало больше бессимптомных случаев

Заболеваемость коронавирусом в России увеличилась в два раза за неделю, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Еще больший рост показали бессимптомные случаи протекания болезни.

В 82 регионах отмечен рост заболеваемости, более половины выявленных случаев Covid-19 приходится на столичный регион и Санкт-Петербург. Высокий рост заболеваемости среди подростков 15-17 лет и людей 30-49 лет. Россияне пенсионного возраста болеют значительно реже.

При этом, 20 регионах России не выполняется норматив по охвату тестированием на коронавирус, хотя все субъекты обеспечены экспресс-тестами. Попова подчеркнула важность тестирования, поскольку выросло число случаев бессимптомного течения болезни.

«Бессимптомных форм – здесь рост в 2,3 раза, пневмонии остаются в очень небольшом удельном весе», – сказала Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Стенограмма заседания опубликована на сайте российского правительства.

Число заражений омикрон-штаммом также растет и достигло 5 889 случаев. Новый вариант Covid-19 выявили уже в 68 регионах. Глава Роспотребнадзора отметила, что 90% заразившихся южноафриканским штаммом не выезжали за пределы страны, передача вируса активно идет внутри России. Почти 70% пациентов с «Омикроном» не были привиты от коронавируса.

Как сообщал «Новый День», число зараженных коронавирусом в России четвертый день подряд обновляет исторический максимум. На 25 января суточный прирост составил 67 809 человек, госпитализация потребовалась 12 837 больным с Covid-19.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»