В России сократили срок карантина для контактных с больными Covid-19

Глава правительства России Михил Мишустин сообщил, что вступило в силу постановление Роспотребнадзора о сокращении срока карантина для лиц, контактировавших с больным коронавирусной инфекцией.

«Постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до 7 зарегистрировано в Министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу», – сказал премьер-министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением Covid-19. Таким образом, изменены санитарные правила по профилактике коронавирусной инфекции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что инкубационный период у людей, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса, составляет от двух до пяти дней.

Неделю назад вице-премьер РФ Татьяна Голикова анонсировала сокращение срока обязательной изоляции по ковиду с двух недель до одной. При этом она отметила, что сроки снова могут быть скорректированы в случае необходимости.

Москва, Наталья Петрова

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