Вирусолог рассказал, когда ждать спада заболеваемости омикрон-штаммом

Спад волны Covid-19 в России, вызванной омикрон-штаммом, произойдет к середине февраля. С таким прогнозом выступил вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в эфире радио Sputnik. Как отметил эксперт, снижения заболеваемости Covid-19 в России можно ожидать, «скорее всего, после десятых чисел».

По словам ученого, новая волна коронавируса более острая, «то есть быстро поднимается и так же быстро опустится». Такой вывод можно сделать из того, как развивалась эпидситуация в США и Европе. В России, по его мнению, похожий сценарий.

Как отметил Чумаков, заразившихся ковидом у нас много, и не все знают, что у них «омикрон», поскольку «большинство людей сейчас болеют бессимптомно». По его мнению, в реальности значительно больше людей вовлечено в нынешнюю волну, чем демонстрирует статистика, и поэтому она быстрее «выгорит», не останется достаточного количества чувствительных к вирусу людей.

Вирусолог высказал мнение, что это последняя большая волна ковида, и следующий штамм коронавируса, если он появится, будет енее патогенным благодаря эволюции вируса.

«Мы можем даже не заметить новой волны, поскольку она будет бессимптомной», – заявил он, отметив, что ее может вообще не быть – «будут маленькие подъемы заболеваемости».

Москва, Наталья Петрова

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