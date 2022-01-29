До четырех месяцев: вирусолог спрогнозировал сроки омикрон-волны в России

Пятая волна коронавируса в России, вызванная распространением омикрон-штамма, может продлиться до четырех месяцев. Такой прогноз озвучил вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов, отметив, что в стране коллективный иммунитет пока еще очень мал.

«Может случиться так, что мы все-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. К тому, что эта волна будет долгой – месяца на два-три-четыре», – цитирует ученого РИА «Новости».

По его словам Нетесова, взрывное распространение омикрона связано с его особенностями – более быстрым размножением и преодолением вакцинной защиты. При этом, полагает вирусолог, темпы вакцинации от коронавируса в России недостаточные.

Ученый меж тем допустил новые волны Covid-19. По его словам, «изменчивость этого коронавируса далеко не исчерпана».

По данным федерального оперштаба на 28 января, случаи заражения омикрон-штаммом зарегистрированы в 74 российских регионах.

Уровень коллективного иммунитета в стране составляет 64,4%.

Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал, что заболеваемость коронавирусом в России будет расти еще 2,5 недели. По его мнению, уровень госпитализаций в Москве и регионах достигнет новых максимумов. Другой специалист – вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Петр Чумаков ожидает, что спад волны Covid-19 в России, вызванной омикроном, произойдет к середине февраля. Он уверен, что волна заболеваемости снизится также быстро, как случился всплеск.

Москва, Наталья Петрова

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