Иммунолог: заболеваемость Covid-19 будет расти еще 2,5 недели

Заболеваемость коронавирусом будет расти еще 2,5 недели, считает иммунолог Николай Крючков. Он спрогнозировал, что число госпитализаций в столице и регионах достигнет новых максимумов.

«Еще минимум 2,5 недели мы будем наблюдать усиленный рост. Дальше будет короткая фаза стабилизации медленный спуск – в 2,5 раза медленнее, чем был подъем», – рассказал Крючков «Известиям».

Появление в России варианта омикрон-штамма под обозначением BA2 может привести к росту заболеваемости до 100 тыс. случаев в сутки. Новая волна уже привела к росту госпитализаций, но количество пациентов в ковидариях будет еще расти, уверен специалист.

«Уже сейчас можно сказать, что Москва будет бить рекорды по госпитализациям в эту волну. То же, на мой взгляд, ждет и другие регионы», – сказал Крючков.

Врач-инфекционист Иван Коновалов согласился, что пик заболеваемости наступит в ближайшие недели. Он отметил, что омикрон-штамм быстро передается среди детей, и очень много пациентов появляются одномоментно. Это увеличивает нагрузку на систему здравоохранения и повышает риск тяжелых форм и смертности, особенно среди детей с хроническими заболеваниями.

Как сообщал «Новый День», вирусолог спрогнозировал спад волны заражений омикрон-штаммом Covid-19 к середине февраля. Он уверен, что волна заболеваемости снизится также быстро, как случился подъем.

Москва, Наталья Рязанова

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