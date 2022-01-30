Вирусолог: человек с омикроном может стать заразным спустя несколько часов

После инфицирования омикрон-штаммом коронавируса человек может стать заразным уже через несколько часов. О высокой контагиозности нового варианта ковида сообщил глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

«Самое неприятное, что из-за быстрого размножения [омикрона] вы можете стать распространителем вируса, не через три-четыре дня после заражения, а уже к вечеру», – сказал Семенов в эфире телеканала «Россия 1».

Специалист при этом подчеркнул, что эта разновидность коронавиурса выводится из организма быстрее других штаммов. Это происходит примерно через неделю.

По данным федерального оперштаба по борьбе с Covid-19, на сегодняшний день омикро-штамм выявлен в подавляющем большинстве российских регионов – 82 из 85.

За минувшие сутки в стране выявлено 121 228 новых случая заражении ковидом – это новый максимум за всю пандемию. Зарегистрировано 617 случаев смерти среди больных коронавирусом.

Москва, Наталья Петрова

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