В России выявили более 124 тыс. больных Covid-19 за сутки

В России зарегистрировали новый максимум суточного прироста больных коронавирусом – 124 070 человек. Это рекордное число заболевших россиян за все время пандемии Covid-19. Всего в стране зарегистрировано 11 861 077 случаев коронавируса, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Заболеваемость Covid-19 достигла 468,5 случаев на 100 тыс. населения, то есть выросла на 102,8% всего за неделю. Рост заболеваемости продолжается в 83 регионах РФ, а в 19 регионах он увеличился более, чем в среднем по стране.

В столичном регионе показатели суточного прироста распределились следующим образом: Москва – 23417 случаев, область – 11470, Санкт-Петербург – 15802. Более трех тысяч новых больных выявили в Челябинской области (3223 человека), Пермском крае (3190) и ХМАО-Югре (3021).

Число госпитализаций медленно снижается несмотря на резкий рост заболеваемости. На 31 января в стационар положили 9 090 человек, что на 8% меньше, чем днем ранее. Госпитализаций стало меньше в 51 регионе РФ, а в 32 регионах – больше. За сутки выздоровели 30 130 человек, а за все время 10 248 281 человек.

Суточная смертность от Covid-19 в целом также снижается. За минувшие сутки зарегистрирован 621 летальный исход, а за все время – 331 349.

Москва, Наталья Рязанова

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