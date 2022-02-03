Швеция с 9 февраля отменит все коронавирусные ограничения

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила о снятии с 9 февраля всех антиковидных ограничений.

«Пришло время снова открыть Швецию», – заявила премьер на пресс-конференции, сообщает издание Expressen. Глава правительства в то же отметила, что «пандемия еще не закончилась, но она находится на пути к совершенно новой фазе».

Власти объясняют свое решение высоким уровнем вакцинации населения Швеции – 83,6% граждан старше 12 лет получили две дозы вакцины, а почти 50% жителей старше 18 лет также привиты бустерной дозой. Также отмечается, что все меньше людей в стране переносят Covid-19 в тяжелой форме, несмотря на взрывной характера роста заболеваемости из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.

Шведское агентство общественного здравоохранения теперь не считает новую коронавирусную инфекцию социально опасным заболеванием.

С 9 февраля снова будет разрешено свободно собираться, а заведения общепита могут работать до самого утра. На публичных собраниях исключена возможность требовать справки о вакцинации. Однако по-прежнему в целях сдерживания числа заражений будут действовать такие общие рекомендации, как оставаться дома в случае болезни. Агентство общественного здравоохранения Швеции рекомендует непривитым людям избегать большого скопления людей в помещениях.

Ранее ковид-ограничения отменила соседняя Дания. Норвегия может отменить все ограничительные меры к 17 февраля, заявил сегодня министр торговли и промышленности страны Ян Кристиан Вестре. Готовятся к отмене ограничений и в Финляндии: это может произойти в течение февраля.

Стокгольм, Наталья Петрова

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