Россия обновила рекорд по заражениям ковидом: за сутки более 168 тыс. новых случаев

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России обновил рекорд: за минувший день ковид выявлен у 168 201 человека. Это на 8% больше, чем накануне (155 768). Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 12 452 765 случаев Covid-19. Количество смертей от коронавируса достигло 334 039, из них 682 летальных исхода зафиксировано за последние сутки (днем ранее 667).

Наибольшее число новых заболевших по-прежнему регистрируется в Москве – 25 019 (днем ранее – 26 904). В Санкт-Петербурге выявлено 21 832 инфицированных. Далее по числу новых заражений идут Московская область (11 255), Пермский край (4 003) и Челябинская область (3 992).

Еще в семи регионах суточный прирост заболевших превышает отметку в 3 тыс. Это Воронежская область с 3 921 заразившимся, Самарская область (3 772), Красноярский край (3 653), Ханты-Мансийский АО (3 614), Якутия (3 493), Свердловская (3 476) и Нижегородская (3 478) области.

За сутки выросло как число госпитализаций, так и количество выздоровевших пациентов. В больницы попали 17 798 человек, что на 0,03% больше по сравнению с предшествующим днем. Полностью выздоровели 58 449 человек (рост на 8,8%). Под медицинским наблюдением остаются 4 167 819 человек.

«Увеличение количества госпитализаций отмечено в 44 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 41 регионе стран», – говорится в сообщении оперштаба.

По информации Роспотребнадзора, за минувшие сутки в стране проведено 1,1 млн тестов на коронавирус, а за весь период пандемии – свыше 259,7 млн.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что власти не планирует вводить в стране дополнительные ограничения из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.

Москва, Наталья Петрова

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