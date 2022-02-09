«КовиВак» нейтрализует омикрон-штамм на 67%

Центр им. Чумакова РАН проверил эффективность вакцины «КовиВак» против штамма коронавируса «Омикрон». Препарат нейтрализует южноафриканский вариант Covid-19 на 67%, сообщил глава центра Айдар Ишмухаметов.

«В ближайшее время будут опубликованы результаты исследований о степени нейтрализации вакцины «КовиВак» и новой вакцины на дельта-штамме по отношению к штамму «Омикрон». Могу сказать, что эффективность нейтрализации составляет 67%», – цитирует ученого «Интерфакс».

Разработчик также проверяет эффективность своего препарата при трехкратном введении. Пожилым пациентам третью дозу вакцины вводят через 21 день и сравнивают с эффективностью у тех, кто получил две дозы. На испытуемых 18-60 лет эффективность бустерной дозы проверяют при введении через полгода.

«С учетом широкого применения вакцины, мы уже сейчас можем говорить, что эффективность «КовиВак» находится на высоком уровне», – подвел итог Ишмухаметов.

Ранее разработчик «КовиВака» заявил, что препарат в нынешней версии защищает от нового штамма благодаря комплексу антигенов ко всему геному вируса. Модифицировать вакцину с учетом мутаций Covid-19 не нужно.

Москва, Наталья Рязанова

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