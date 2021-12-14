Разработчики «Спутника V» и «КовиВак» рассказали о борьбе с «Омикроном»

Центр имени Гамалеи модифицировал вакцину «Спутник V» для прививки от омикрон-штамма Covid-19. Проверка эффективности препарата пока не закончена, но предварительные результаты будут совсем скоро.

«Такие конструкции в институте созданы, когда будет получен ответ, министерство даст разрешение на определенный объем доклинических и клинических исследований. Через неделю, надеюсь, смогу более расширенно ответить», – сказал глава Центра, академик РАН Александр Гинцбург в эфире телеканал «Россия 24».

В Центре им. Чумакова заявили, что разработанный ими препарат «КовиВак» и в нынешней версии защищает от нового штамма благодаря комплексу антигенов ко всему геному вируса. Модифицировать вакцину с учетом мутаций Covid-19 не нужно, тем более, что вскоре могут появиться новые варианты вируса.

«Вакцина должна быть априори эффективна, поскольку представляет собой комплекс антигенов. Омикрон не будет постоянным штаммом, он, вероятнее всего, быстро эволюционирует дальше, а вести прошлую войну смысла нет», – сказал директор Центра им. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов в беседе с «Интерфаксом».

Ранее Роспотребнадзор объявил о создании тест-системы, ориентированной на выявление омикрон-штамма коронавируса. Новые тесты уже активно испытывают в Африке, вскоре могут использовать и в нашей стране, поскольку есть первые заболевшие новым штаммом.

Напомним, ВОЗ поделилась данными, что в мире не было ни одного случая тяжелой формы омикрон-штамма или смерти от него. Но накануне в Великобритании скончался пациент с вариантом «Омикрон», а некоторым заболевшим понадобилась госпитализация.

Москва, Наталья Рязанова

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