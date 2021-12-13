В Великобритании умер первый заразившийся омикрон-штаммом коронавируса

В Великобритании скончался пациент, у которого выявили омикрон-штамм коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

«К сожалению, да. «Омикрон» становится причиной госпитализаций, и, к сожалению, подтвердилась смерть по меньшей мере одного пациента, инфицированного омикрон-штаммом», – приводит слова британского премьера Sky News.

По мнению правительства Великобритании, новый штамм из-за своей «заразности» может очень быстро распространяться и доминировать над другими вариантами патогена. В Лондонской школе гигиены спрогнозировали достижение рекордного уровня заражения «омикроном» уже этой зимой.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен у 16 вернувшихся в РФ из ЮАР граждан. Голикова при этом отметила, что новый вариант коронавируса выявлен практически у каждого десятого (10%), что «косвенно свидетельствует о высокой контагиозности и возможном распространении» штамма.

Лондон, Зоя Осколкова

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