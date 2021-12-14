В России появилась тест-система для омикрон-штамма Covid-19

Российские ученые создали новую тест-систему, ориентированную на выявление омикрон-штамма коронавируса. Новые тесты уже активно испытывают в Африке, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Она тестируется в ЮАР. Так как у нас есть вирус, мы можем тестировать ее в стране», – цитирует главного санитарного врача России «Интерфакс».

Она добавила, что в России зарегистрировали 17 случаев заражения штаммом «Омикрон», у всех легкая форма болезни. Новый вариант Covid-19 обнаружен у туристов, посетивших ЮАР и соседние страны. При чем, 11 заболевших были вакцинированы.

Напомним, на фоне быстрого распространения омикрон-штамма Россия полностью закрыла границы для путешественников из ЮАР, Гонконга, Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Намибии, Танзании, Мадагаскара, Мозамбика, Эсватини. Отменены исключения для дипломатов и некоторых категорий граждан.

Новый вариант коронавируса получил название «Омикрон» 26 ноября. Всемирная организация здравоохранения выбрала букву греческого алфавита, чтобы отличать новую мутацию Covid-19 от уже известных. Ученые разных стран сошлись во мнении, что новый штамм быстро вытеснит доминирующий сейчас вариант «Дельта» благодаря повышенной заразности и устойчивости к антителам.

Москва, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»