Гинцбург назвал сроки испытания вакцины сразу от трех штаммов Covid-19

Минздрав РФ одобрил первую и вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц. Планируется, что препарат будет эффективен сразу против трех штаммов Covid-19.

«Средства все выделены. Планируем приступить недели через три. Надеюсь, к осени мы будем иметь определенный результат», – сказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.

Клинические исследования проведут с участием 600 человек в возрасте 18-55 лет на базе медучреждений Москвы и области, Санкт-Петербурга, Перми, Кирова, Новосибирской области. Препарат разработан по принципиально новой технологии на основе вирусоподобных частиц. Центр Гамалеи работал над вакциной в течение долгого времени, чтобы она была эффективна в условиях постоянной мутации вируса.

«В состав вакцины будут входить по крайней мере три различных варианта S-белка – уханьского, «Дельты» и «Омикрона. В результате вакцинации должны вырабатываться антитела трех различных специфичностей и защищать от всех возможных вариантов «Омикрона», – считает Гинцбург.

Новую вакцину будет легко изменить под доминирующие штаммы коронавируса. То есть она останется актуальной, даже если Covid-19 продолжит мутировать.

Ранее Центр им. Чумакова РАН заявил об эффективности вакцины «КовиВак» на 67% против штамма коронавируса «Омикрон». Специалисты центра уверены, что препарат не нуждается в доработке и помогает от коронавируса в нынешнем виде.

Москва, Наталья Рязанова

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