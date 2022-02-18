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Вакцинация детей началась

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Пятница, 18 февраля 2022, 10:25 мск

Новости Пандемия коронавируса

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Названы восемь симптомов «Омикрона» у привитых людей

Норвежские ученые перечислили восемь симптомов заражения омикрон-штаммом у тех, кто полностью вакцинировался от коронавируса. Самыми частыми проявлениями болезни стали кашель, насморк и усталость.

Также у заболевших после прививки могут болеть горло, голова и даже мышцы, встречается лихорадка и чихание. Реже при заражении «Омикроном» бывает потеря аппетита, обоняния и вкуса, затрудненное дыхание, передает Eurosurveillance.

Ранее Роспотребнадзор назвал основными симптомами омикрон-штамма сильные головные боли, слабость, температуру до 38 ℃, насморк, боли в горле, кашель. У некоторых пациентов температура может понижаться до 34 ℃, у детей появляется сыпь.

Осло, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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