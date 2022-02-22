Минздрав: пиковая заболеваемость Covid-19 сместилась за Урал

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в 34 регионах России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В Минздраве отметили, что пиковые значения заболеваемости сместили из центральной части страны в Сибирь.

«Рост отмечен в 34 субъектах. Он уже не такой динамичный, как две недели или неделю назад, но в целом ряде регионов РФ ситуация усугубляется», – сказала Попова во время заседания координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Стенограмма заседания опубликована на сайте кабмина.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что числа пациентов в ковидариях выше, чем в четвертую волну Covid-19, хотя и снизилось на 22%.

«В 14 субъектах сохраняется прирост количества заболевших. Преимущественно это сместилось за Урал, Сибирский федеральный округ сегодня наиболее вовлечен в этот процесс», – заявил глава Минздрава.

Почти 188 тыс. заболевших проходят лечение в стационарах. Порядка 65% из них – люди старше 60 лет. При этом, 2,5% пациентов ковидариев находятся в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. То есть почти 19 тыс. человек находятся в интенсивной терапии.

Напомним, число госпитализированных россиян с коронавирусом за сутки составило 17 294 человека, что на 95,7% больше показателя предыдущего дня. Увеличение госпитализаций отмечено в 76 субъектах РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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