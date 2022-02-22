В России число пациентов в ковидариях выросло почти вдвое за сутки

В России за сутки госпитализированы 17294 человека с Covid-19. Это на 95,7% больше, чем днем ранее, следует из данных национального оперштаба по борьбе с коронавирусом. В большинстве регионов России ковидарии стали активно пополняться новыми пациентами.

«Увеличение госпитализаций отмечено в 76 субъектах РФ, снижение – в 9 регионах. Выздоровели за сутки 164 293 человека, на 28,9% больше по сравнению с 21 февраля», – говорится в сообщении оперштаба.

Суточный прирост новых больных составил 135 172 человека, а общая численность больных за время пандемии – 15 657 928 человек. Столичные регионы традиционно лидировали по числу новых случаев Covid-19, но за минувшие сутки в Москве выявили 4250 случаев, в области – 2060. Антилидерами по суточному приросту больных стали Санкт-Петербург – 6575 человек, Красноярский край – 5650, Новосибирская область – 5128.

За сутки зарегистрировано 796 летальных исходов. За весь период пандемии от коронавируса умерли 347 031 человек.

Напомним, коллективный иммунитет к Covid-19 в России поднялся выше отметки в 80%. Зараженные омикрон-штаммом коронавируса переносят болезнь легче, и в новую волну регистрируют меньшее число летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

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