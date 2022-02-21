Медики нашли антитела к Covid-19 у более 80% россиян

Коллективный иммунитет в России поднялся выше отметки в 80%, заявил врач-инфекционист, главврач лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Клинико-диагностическая лаборатория ведет статистику уровня антител с 18 мая 2020 года и провела более 4,2 млн исследований. По их данным, в крови более 80% россиян есть антитела к коронавирусу.

«Уже в четвертую волну процент положительных результатов на антитела был более 70%. С декабря стал уже более 80%. Сейчас учитываются только тесты, которые определяют антитела к S-белку, что немаловажно, так как они могут быть как у переболевших, так и у привитых», – рассказал Поздняков РИА «Новости».

Коронавирус – белковый шарик, покрытый шипами S-белков, которые помогают ему проникать в клетки. Наличие в крови антител к S-белку показывает, что организм уже встречался с вирусом.

Специалист подтвердил, что зараженные омикрон-штаммом Covid-19 переносят болезнь легче. В новую волну регистрируют меньшее число госпитализаций и число летальных исходов на фоне высокой выявляемости зараженных. Инфекционист связал это с высоким уровнем коллективного иммунитета в стране. «Это коррелирует с нашими данными – 80% россиян имеют иммунную защиту», – сказал Поздняков.

Напомним, на 6 января уровень коллективного иммунитета к ковиду в России превысил 62,5. Полностью вакцинированных тогда было 75,113 млн человек.

С 21 февраля россияне могут получить сертификат о перенесенном ковиде по результату теста на антитела. Учитываться будет факт наличия антител, а не их уровень.

Москва, Наталья Рязанова

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