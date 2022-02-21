В России заболеваемость коронавирусом снижается четвертый день подряд

В России за последние сутки выявили 152 337 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период пандемии в стране Covid-19 переболели 15 522 756 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
8 835 заболевших ковидом попали в больницы за прошедший день. «Снижение госпитализаций отмечено в 53 регионах, увеличение госпитализаций произошло в 31 субъекте РФ», – говорится в сообщении оперштаба.
Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Санкт-Петербурге (+9 043), в Красноярском крае (+5 297) и Москве (+4 997).
За сутки от последствий заболевания Covid-19 скончались 735 человек. Таким образом, общее число жертв пандемии в России достигло 346 235.
Тем временем, 127 494 человек успешно справились с инфекцией и покинули медицинские учреждения за минувший день.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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