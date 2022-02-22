В России могут смягчить ковид-ограничения в театрах, музеях и фитнес-центрах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специфика омикрон-штамма коронавируса позволяет смягчить антиковидные ограничения. Речь идет об эпидемиологических мерах в музеях, театрах, заведениях общепита, фитнес-центрах, школах. По словам Поповой, ослабление ограничений возможно при улучшении текущей обстановки по заболеваемости Covid-19.

«Сегодня мы можем говорить, учитывая динамику, учитывая прогноз, который составляют наши ученые и эксперты, о смягчении ряда требований, о смягчении ряда методических рекомендаций при наступлении периода, так скажем, эпидемиологической ремиссии в РФ», – заявила глава ведомства на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом во вторник (цитата по «Интерфаксу»).

Попова уточнила, что работа по ослаблению мер по ковиду ведется в отношении ограничений для театров, музеев, фитнес-центров и общепита. «При вашей поддержке и вашем согласии, готовы завершить ее в течение 10-14 дней», – сказала она, обращаюсь к главе правительства Михаилу Мишустину.

Также, по словам Поповой, в период стабильного снижения заболеваемости Covid-19 можно отказаться от требования для школ отводить отдельный кабинет каждому классу.

Премьер-министр РФ поддержал позицию руководителя Роспотребнадзора, отметив, что возможность смягчения антиковидных ограничений можно и нужно рассматривать с учетом текущей эпидситуации в регионах.

Напомним, в России за минувший день выявлено 135 172 случая заражения коронавирусом, что на 11,27% меньше, чем накануне (152 337). Суточная заболеваемость Covid-19 снижается пятый день подряд.

Москва, Наталья Петрова

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