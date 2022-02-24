Доля зараженных «Стелс-омикроном» Covid-19 в России растет

Число заболевших вариантом «Омикрона» ВА.2 россиян увеличивается, рассказали в Роспотребнадзоре. Так называемый «Стелс-омикрон» в девять раз усиливает вирусную нагрузку на легкие по сравнению с обычным омикрон-штаммом, передает РИА «Новости».

Вариант ВА.2 «Омикрона» становится доминирующим в ряде стран, хотя распространяется медленнее основного подвида – BA.1. «В РФ доля BA.2 также медленно растет и составляет сейчас 7,4% от всех выявленных случаев «Омикрона», – сообщил руководитель научной группы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Он привел данные недавнего исследования японских ученых. Риск от распространения ВА.2 выше, поскольку в легких зараженных хомяков этот вирус скапливался в девять раз активнее, чем подвид ВА.1. И эта разновидность омикрон-штамма коронавируса более заразная, чем доминирующая.

Напомним, первые случаи заражения «Стелс-омикроном» в России выявили в начале февраля. Этот подвид Covid-19 зарегистрировали в Москве, республиках Марий Эл и Башкортостан, Ростовской области.

Москва, Наталья Рязанова

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