Эпидемиолог: «Омикрон» реже вызывает постковидный синдром

Врачи отметили снижение числа случаев постковидного синдрома у переболевших омикрон-штаммом коронавируса. Тяжесть последствий перенесенной болезни зависит от иммунного ответа пациента, пояснила замдиректора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Симптомы постковидного синдрома те же, что и при других штаммах, но менее выражены.

«У переболевших «Омикроном» постковидный синдром проявляется реже. Среди жалоб – слабость, ухудшение памяти, головные боли, головокружения, повышения или понижения артериального давления, нарушение пищеварения», – сказала эпидемиолог РИА «Новости».

Исчезновение вкуса и восприятия запаха после омикрон-штамма встречается лишь иногда. На появление осложнений влияет иммунный ответ пациента на фоне общего состояния его здоровья, а также своевременность полученного лечения.

Как сообщал «Новый День», в России прошел пик очередной волны коронавируса из-за омикрон-штамма. В крупных регионах наблюдается динамика по заболеваемости.

Москва, Наталья Рязанова

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