В России вторые сутки выявляют менее 100 тыс. случаев Covid-19

Медики выявили 97 455 новых случаев коронавируса в России за минувшие сутки. Показатель держится ниже отметки в 100 тыс. заболевших второй день подряд. При этом, число выздоровевших продолжает расти: 183 530 пациента выписались за последние 24 часа, а днем ранее их было 172 813 человек.

«Выздоровело за сутки 183 530 человек, или на 6,2% больше по сравнению с 1 марта. Количество госпитализаций за сутки составило 11 754 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 7,8%», – сообщили в национальном оперштабе по борьбе с Covid-19.

В 53 регионах РФ число госпитализаций снижается, но в 32 продолжает расти. За сутки зарегистрировали 784 летальных исхода, а всего за пандемию – 353 230.

Столичные регионы уступили антилидерство по числу выявленных больных. В Москве за сутки зарегистрировали 3024 больных, в области – 1153, в Санкт-Петербурге – 4514. Больше всего новых случаев выявили в Свердловской (4868) и Самарской (4061) областях, Башкирии (3352).

Накануне Роспотребнадзор обновил методические рекомендации в связи с эпидобстановкой и отменил ограничения по заполняемости залов в кинотеатрах и других учреждениях культуры.

Москва, Наталья Рязанова

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