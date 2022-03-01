В России выявили менее 100 тысяч заболевших Covid-19 за сутки

В России за минувшие сутки выявили 97 333 новых случая коронавируса. Это минимальный показатель с 27 января, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За прошедший день 12 753 человека с ковидом попали в больницы. По сравнению с предыдущими сутками число госпитализаций выросло почти вдвое. «Снижение госпитализаций отмечено в семи субъектах РФ, увеличение числа госпитализаций произошло в 78 регионах», – сообщили в оперштабе.

Снижение заболеваемости Covid-19 в стране наблюдается шестые сутки подряд. За весь период пандемии в России зарегистрировано 16 495 369 случаев коронавируса.

За все время 352 446 заболевших скончались, в том числе 786 летальных исходов среди пациентов с ковидом зафиксированы за прошедший день.

При этом 172 813 выздоровевших были выписаны из больниц за последние 24 часа. Общее число излечившихся достигло 13 748 465.

Москва, Зоя Осколкова

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