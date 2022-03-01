Роспотребнадзор снял антиковидные ограничения для кафе и кинотеатров

Роспотребнадзор отменил большинство связанных с пандемией ограничений, введенных ранее для массовых мероприятий, заведений культуры и общепита. Основной обязанностью владельцев кафе и кинотеатров стала дезинфекция поверхностей и термометрия сотрудников и посетителей.

Театрам и концертным залам рекомендовали дезинфицировать музыкальные инструменты и бинокли для посетителей. В кинотеатре те же процедуры рекомендовано проводить с 3D-очками. Перерыв между сеансами должен длиться не менее 15 минут, чтобы в залах успели принять меры по дезинфекции.

Ведомство напомнило россиянам о необходимости защитных масок. Но не включило ограничения по заполняемости залов в обновленные методические рекомендации, опубликованные на официальном сайте.

Ранее ряд регионов объявил о смягчении антиковидных ограничений. Специалисты заявили, что пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса пройден.

Москва, Наталья Рязанова

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