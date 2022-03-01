Роспотребнадзор обновил рекомендации по лечению коронавируса

Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации. Изменения связаны со снижением уровня заражения коронавирусной инфекцией.

«С учетом значимого снижения заболеваемости и высокого распространения варианта «омикрон» среди здоровых лиц без клинических симптомов, Главным Государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены методические рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий в условиях эпидпроцесса, вызванного новым геновариантом коронавируса «омикрон», – говорится в сообщении ведомства.

В частности, для профилактики заражения рекомендуется сохранить только обязательное ношение масок в помещениях и усиленный режим дезинфекции.

Ранее стало известно, что показатель заболеваемости Covid-19 в России по итогам последней недели снизился на 27,6%. 97% случаев инфекции протекают как ОРВИ или бессимптомно.

Москва, Зоя Осколкова

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