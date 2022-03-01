российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 марта 2022, 12:22 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Роспотребнадзор обновил рекомендации по лечению коронавируса

Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации. Изменения связаны со снижением уровня заражения коронавирусной инфекцией.

«С учетом значимого снижения заболеваемости и высокого распространения варианта «омикрон» среди здоровых лиц без клинических симптомов, Главным Государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены методические рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий в условиях эпидпроцесса, вызванного новым геновариантом коронавируса «омикрон», – говорится в сообщении ведомства.

В частности, для профилактики заражения рекомендуется сохранить только обязательное ношение масок в помещениях и усиленный режим дезинфекции.

Ранее стало известно, что показатель заболеваемости Covid-19 в России по итогам последней недели снизился на 27,6%. 97% случаев инфекции протекают как ОРВИ или бессимптомно.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В России выявили менее 100 тысяч заболевших Covid-19 за сутки / Собянин отменил часть ковид-ограничений / В России резко выросло число попавших в больницы с коронавирусом / У подростков обнаружили опасное осложнение после вакцинации от Covid-19 / Елизавета II успешно справляется с коронавирусом / «Убьет каждого третьего»: ученые предсказали появление смертоносного штамма коронавируса / В Узбекистане создали молоко для профилактики Covid-19 / В России заболеваемость коронавирусом снижается четвертый день подряд

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,