За сутки в больницах оказалось менее 3000 новых больных с Covid-19

Число госпитализаций пациентов с Covid-19 за сутки составило 2 712 человек. Днем ранее под наблюдением врачей оставили на 15% больше больных – 3 191 человека.

«Снижение числа госпитализаций произошло в 50 регионах, увеличение – в 27. Ситуация осталась без изменений в 8 субъектах РФ. Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 24,9 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 44,9%», – пояснили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Число выписанных по выздоровлению, однако, тоже снижается. На 14 марта коронавирус победили 105 243 человека, а днем ранее их было на 18,2% больше – 128 629 человек.

Всего по стране выявили 41 055 новых случаев Covid-19, а общее число заболевших достигло 17 376 241 человека. Больше всего новых больных выявили в Свердловской области (2132), Башкирии (1702), Санкт-Петербурге (1547). В Москве зарегистрировали 957 новых случаев коронавируса.

«Показатель заболеваемости Covid-19 за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 246,2 и снизился на 41,4% по сравнению с предыдущей неделей. Увеличение произошло в одном регионе, причем, выше среднего по стране», – добавили в оперштабе.

За сутки зарегистрировано 533 летальных исхода, общее число умерших от коронавируса увеличилось до 361 344 человек.

Москва, Наталья Рязанова

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