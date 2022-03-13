За сутки число госпитализаций в ковидариях упало вдвое

За сутки 3 191 больной коронавирусом оставлен под наблюдением врачей в больницах. Показатель снизился на 52,9% по сравнению с предыдущим днем, сообщили в оперштабе по борьбе с Covid-19.

«Снижение числа госпитализаций произошло в 78 субъектах РФ, увеличение в 4 регионах. Ситуация осталась без изменений в 3 регионах», – говорится в сообщении.

За последние 24 часа выявили 44 989 новых случаев коронавируса, что меньше результата предыдущего дня (48 154 случая). Общее число заболевших достигло 17 335 186 человек. За все время от Covid-19 умерли 360 811 человек, в том числе 596 – за минувшие сутки.

«Выздоровело за сутки 128 629 человек, или на 18% меньше по сравнению с 12 марта», – добавили в оперштабе.

Как сообщал «Новый День», после перенесенного коронавируса некоторые осложнения остаются неизлечимым. Среди них: диабет I и II типов, фиброз легких, кардиосклероз.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»