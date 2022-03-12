Инфекционист назвала неизлечимые осложнения Covid-19

Ряд осложнений после перенесенного коронавируса является неизлечимым, рассказала врач-инфекционист Елена Мескина. В числе таких заболеваний диабет I и II типов, фиброз легких, кардиосклероз.

Около 15% переболевших коронавирусом становятся диабетиками, при чем у 13% этот недуг обнаружен впервые после Covid-19. У части пациентов развивается тиреоидит – воспаление щитовидной железы. «Спровоцированный коронавирусом тиреоидит остается навсегда и вызывает дискомфорт в области шеи, затрудняет глотание, приводит к диффузным изменениям и нарушает функции железы», – пояснила Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой».

Вирус также может стать причиной болезней сердца: инфаркта, инсульта, воспаления сердечной мышцы.

«Коронавирус бьет по сердцу. Кардиосклероз – опасное последствие, при котором у больного нормальные мышечные ткани в миокарде замещаются на неэластичные и жесткие образования», – сказала специалист.

Многие пациенты с Covid-19 страдают от фиброза легких, при котором легочная ткань начинает разрастаться и покрываться рубцами. Даже после выздоровления легкие не восстанавливаются полностью, на многих участках навсегда остаются рубцы.

Как сообщал «Новый День», частым осложнением у переболевших коронавирусом является тромбоз. Наибольшему риску подвержены артерии конечностей, дело может дойти даже до ампутации.

Москва, Наталья Рязанова