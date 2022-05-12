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Четверг, 12 мая 2022, 11:25 мск

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Симптомы коронавируса могут сохраняться более двух лет

Китайские врачи, наблюдавшие пациентов с коронавирусом с начала пандемии, заявили, что у более чем половины госпитализированных симптомы сохраняются более двух лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Lancet.

В материале приводятся результаты исследования, в котором приняли участие 1192 пациента Больницы китайско-японской дружбы. Последствия болезни беспокоят 68% из них спустя полгода после выздоровления, а 55% борются с осложнениями даже через два года.

Среди основных симптомов – боль, утомляемость, проблемы со сном, психические нарушения. Те, кто проходил лечение при помощи подключения к аппарату ИВЛ, страдали от проблем с легкими.

По словам ученых, это доказывает, что переболевшим Covid-19 необходима постоянная поддержка. Авторы исследования также напомнили, что вакцинация помогает снизить риски заражения и избежать тяжелого течения болезни. При этом дальнейшие наблюдения помогут выявить влияние прививки на длительные осложнения.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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