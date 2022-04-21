В России разработают рекомендации для врачей по выявлению расстройств психики после Covid-19

Министерство здравоохранения России разработает рекомендации для врачей по выявлению психических расстройств у пациентов, переболевших коронавирусом. Информацию о возможных осложнениях донесут до граждан во время диспансеризации и профилактических медосмотров.

«Будет разработан проект памятки для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию, о возможности негативного влияния данного заболевания на психику и признаках, свидетельствующих о возможном развитии психических расстройств и необходимости обращения за медицинской помощью к медицинскому психологу, психотерапевту», – сообщил Минздрав на запрос главы комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко.

Кроме того, будет создан проект методических рекомендаций по выявлению признаков психических расстройств у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию, для медицинских специалистов, участвующих в проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, передает ТАСС.

Ранее в Совете Федерации прошло совещание на тему организации психиатрической помощи переболевшим Covid-19. В настоящее время пациента могут направить на осмотр врача-психиатра только при выявлении у него во время углубленной диспансеризации медицинских показаний к этому. Поэтому было предложено включить в анкеты профосмотра и диспансеризации вопросы, выявляющие риск развития психических расстройств и расстройств поведения.

Многие исследования, посвященные воздействию коронавируса на психику, выявили осложнения после перенесенной инфекции. Они выражаются в снижении работоспособности, ухудшении памяти и ясности мышления. Часто это состояние называют «ковидный туман». По словам ученых, такие феномены могут быть связаны с тем, что коронавирус влияет на спинномозговую жидкость человека.

Москва, Зоя Осколкова

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