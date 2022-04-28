В России хотят изменить закон о психиатрической помощи

В России предложили изменить закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». С инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она направила обращение в Минздрав и Госдуму, сообщает RT.

В настоящее время в России в обязательном порядке предусмотрено регулярное наблюдение лишь за теми больными, которые ранее вели себя агрессивно. Но есть такие заболевания, которые с развитием могут сделать человека потенциально опасным для окружающих.

По словам детского омбудсмена, за такими пациентами необходимо установить контроль. Для этого нужно внести поправки в закон о психиатрической помощи, а именно, расширить его действие с помощью утверждения списка потенциально опасных заболеваний.

«После внесения вышеуказанных изменений в закон в случае неявки больного на очередной назначенный лечащим врачом контрольный прием в его отношении будет применен розыск и принудительный привод в медучреждение – так же, как это сейчас установлено в отношении тех психически больных, социальная опасность которых уже установлена», – пишет Волынец в обращении.

В результате наблюдение будет осуществляться не только за больными с уже установленным агрессивным поведением, но и за людьми с заболеваниями, при которых подобное поведение возможно.

Москва, Зоя Осколкова

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