В России менее 50 тыс. человек заболели Covid-19, выздоровело – втрое больше

Порядка 48 154 человек заболели коронавирусом в России за минувшие сутки. Выписаны в связи с выздоровлением 156 851 человек во всех регионах. Это на 3,7% больше, чем накануне, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Всего за время пандемии заболели 17 290 197 россиян. Больше всего новых случаев Covid-19 за сутки выявили с Санкт-Петербурге (2381), Башкирии (2187), Свердловской области (2184). В Москве суточный прирост больных составил 1655 человек.

Общее число летальных исходов достигло 360 215, из них 630 зарегистрировали за последние 24 часа.

Снижается число больных коронавирусом, которым необходим постоянное врачебное наблюдение. Только в двух регионах этот показатель остается на прежнем уровне.

«На 12 марта в России количество госпитализаций за сутки составило 6 775 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 10,45%. Снижение числа госпитализаций произошло в 54 субъектах РФ, увеличение – в 29 регионах», – пояснили в оперштабе.

Напомним, в Челябинской области закрываются ковидные поликлиники в связи со снижением уровня заболеваемости Covid-19. Медучреждения продолжают принимать пациентов в штатном режиме.

Москва, Наталья Рязанова

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