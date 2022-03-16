российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 марта 2022, 16:22 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В Израиле выявили комбинацию «омикрона» и «стелс-омикрона»

Израильские медики зарегистрировали два случая заражения новым вариантом коронавируса. Новая разновидность похожа на комбинацию омикрон-штамма с его подвариантом «стелс».

Новый вариант Covid-19 обнаружили у туристов, недавно вернувшихся в Израиль и сдавших ПЦР-тест. Оба зараженных не слишком жаловались на самочувствие: у них были легкие признаки простуды и головная боль. Госпитализация не понадобилась, обоих отпустили домой лечиться амбулаторно.

В Минздраве Израиля заверили, что продолжат следить за тем, как протекает болезнь у этих граждан. Новые данные о вирусе будут обнародованы по мере поступления, пишет Yedioth Ahronoth.

Ранее Минздрав РФ предупредил, что штамм коронавируса «стелс-омикрон» может быстро стать доминирующим в мире из-за высокой заразности. В Китае из-за этого подвида Covid-19 случилась сильнейшая вспышка заболевания: за сутки выявили более 1,3 тыс. заболевших.

Иерусалим, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Москва, Урал, Центр России, В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Израиль,