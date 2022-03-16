Минздрав предупредил о доминировании «стелс-омикрона»

Штамм коронавируса «стелс-омикрон» может быстро стать доминирующим в мире, предупредил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Этот вариант Covid-19 передается быстрее остальных известных рановидностей.

«Имея более высокую контагиозность, подвариант «Омикрона» BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом. Получил название «стелс» из-за способности еще быстрее распространяться в популяции», – цитирует главу Минздрава «Интерфакс».

Он отметил, что этот подвариант вируса часто встречается у детей и подростков. «Стелс-омикрон» заражает даже переболевших другим видом коронавируса. Михаил Мурашко напомнил, что лучшая защита от всех разновидностей Covid-19 – прививка, тем более в марте и апреле, которые являются ключевыми по развитию эпидемиологической ситуации.

Как сообщал «Новый День», в Китае случилась сильнейшая вспышка коронавируса. У большинства зараженных выявили штамм BA.2, «стелс-омикрон». За сутки в десятках городов страны выявили более 1,3 тыс. заболевших Covid-19.

Академик РАН Виталий Зверев считает, что пандемия коронавируса закончилась, поскольку вирус ослаб до омикрон-штамма, который переносится в легкой форме. На 15 марта в России выявили 36 678 случаев Covid-19.

Москва, Наталья Рязанова

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