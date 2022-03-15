Академик РАН объявил о конце пандемии

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова, академик РАН Виталий Зверев считает, что пандемия коронавируса закончилась. Вирус ослаб до омикрон-штамма, который переносится в легкой форме.
Виталий Зверев отметил, что нынешняя пандемия проходила так же, как остальные: вирус постепенно ослабевал.
«Считаю, что мы ее пережили, что она закончилась. Все пандемии заканчивались тем, что вирус ослабевал, вызывал более легкие формы заболевания, и в принципе все заканчивалось», – пояснил ученый в беседе с ТАСС.
По его мнению, ослаб и коронавирус, чей новейший штамм не вызывает тяжелой формы поражения легких. «Поэтому смертность резко падает, тяжелых форм заболевания тоже крайне мало», – сказал академик.
Он допустил новый рост числа заболевших, но без увеличения смертности и тяжести заболевания.
Напомним, на 15 марта суточный прирост заболевших Covid-19 в России составил 36 678 случаев. За сутки зарегистрировано 558 летальных исходов.
В долго державшей лидерство по заболеваемости Москве с 15 марта отменили масочный режим. Накануне там выявили 957 случаев коронавируса, что стало минимумом с сентября 2020 года.
Москва, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube