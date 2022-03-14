В Москве отменили масочный режим

В Москве с 15 марта отменяется масочный режим. О подписании соответствующего указа сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. Он объяснил это решение «стабильным улучшением эпидситуации с коронавирусом». По данным столичного оперштаба, за минувшие сутки в Москве было выявлено 957 случаев коронавирусной инфекции – это минимальный показатель с конца сентября 2020 года.

Кроме того, по словам градоначальника, с 15 марта на столичных предприятиях отменяются обязательные антиковидные меры: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и др.

«В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление», – полагает Собянин.

Напомним, с 3 марта в Москве отменили систему QR-кодов и обязательный домашний режим для пожилых людей. Также были отменены все ограничения на посещение заведений общепита, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

Добавим, что российская столица стала вторым российским регионом, где отменили масочный режим. На прошлой неделе о таком решении объявили власти Чечни.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»