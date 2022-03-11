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Пятница, 11 марта 2022, 12:27 мск

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Первый российский регион отменил масочный режим

Чечня первой в России отменила все ограничения, введенные во время пандемии коронавируса. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров.

Среди прочих мер, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в Чечне отменили и масочный режим. Ранее многие регионы снимали принятые ограничения на проведение массовых мероприятий и в отношении работы общепита, ТЦ и развлекательных заведений.

«Заболеваемость стремится к нулю, и всего лишь несколько пациентов находится в отделениях реанимации. Поэтому мной принято решение о снятии всех ограничений, введенных в целях борьбы с Covid-19», – приводит слова Кадырова зампредседателя правительства Чечни Эльхан Сулейманов. Глава республики поблагодарил за проделанную работу региональный оперштаб по борьбе с инфекцией и Минздрав.

Масочный режим был введен в России 27 октября 2020 года. Тогда указом Роспотребнадзора ношение средств индивидуальной защиты стало обязательным на всей территории страны.

Грозный, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Чечня

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