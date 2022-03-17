В России за сутки выявлено почти 35 тыс. случаев заражения Covid-19

В России за минувшие сутки выявлено 34 819 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Суточная заболеваемость Covid-19 снизилась на 4,7%. Напомним, днем ранее было зарегистрировано 36 519 заболевших.

За сутки госпитализировано 5 008 пациентов с ковидом, что на 15,8% меньше предыдущего показателя (5 945). «Увеличение госпитализаций отмечено в 22 регионах, снижение – в 60 субъектах РФ», – говорится в сообщении.

Наибольший суточный прирост заражений отмечен в Свердловской области – 1804 инфицированных, Санкт-Петербурге (1560), Москве (1352), Башкирии (1205) и в Иркутской области (1126).

За последние 24 часа зафиксирован 561 случай смерти среди больных Covid-19, это немного меньше, чем накануне (576).

Также за сутки полностью выздоровели 112 614 человек, днем ранее -118 009.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил о новом росте заболеваемости Covid-19 в мире из-за быстрого распространения более заразного «стелс-омикрона» и снятия ковидных ограничений в ряде стран. Так, в западной части Тихоокеанского региона, куда входят Южная Корея и Китай, заболеваемость выросла на 25%, а число смертей – на 27%. В Африке заболевших регистрируют на 12% чаще, а летальные исходы – на 14%. Заболеваемость в Европе выросла на 2%. В Германии число новых случаев коронавируса достигло исторического рекорда – 294 931 заразившийся за сутки.

Москва, Наталья Петрова

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