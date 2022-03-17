В Германии число заболевших Covid-19 достигло рекорда

Число новых случаев коронавируса в Германии достигло исторического рекорда в 294 931 человек за сутки. Недельный показатель распространения вируса составил 1 651,4 случая на 100 тыс. человек, что стало максимумом за время пандемии, сообщила пресс-служба Минздрава ФРГ.

По данным Института вирусологии им. Роберта Коха, на прошлой неделе показатель заболеваемости был на отметке в 1388,5 случаев на 100 тыс. населения. За сутки в стране умерли 278 пациентов, накануне летальны случаев было 269.

Федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах заявил, что система здравоохранения находится в критической ситуации из-за новой волны коронавируса. По его словам, число госпитализаций растет из-за очень высокой заразности «стелс-омикрона» – на его долю приходится порядка 50% зараженных.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус назвал новый рост заболеваемости Covid-19 верхушкой айсберга. По его мнению, причина в быстром распространении «стелс-омикрона» и снятии ковидных ограничений в ряде стран. По данным ВОЗ, в западной части Тихоокеанского региона, куда входят Южная Корея и Китай, заболеваемость выросла на 25%, а число смертей – на 27%. В Африке заболевших регистрируют на 12% чаще, а летальные исходы – на 14%. Заболеваемость в Европе выросла на 2%.

Как сообщал «Новый День», Минздрав РФ предупредил о доминирующем положении штамма коронавируса «стелс-омикрон» из-за его высокой контагиозности.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»