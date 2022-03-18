Коллективный иммунитет в России снизился на 2% за неделю

Уровень коллективного иммунитета в России на 18 марта составил 51,7%. Неделей ранее он составлял с 53,6%, следует из данных национального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Первую дозу вакцины в рамка прививочной кампании в России ввели 88 704 788 раз, а обе – 84 914 186 раз.

По данным портала Gogov.ru, вакцинацию прошли 56 383 детей. Процент полностью привитого взрослого населения составляет 62,4%. При этом из 40 088 002 человек, подлежащих ревакцинации, повторно процедуру прошли только 12 674 232 россиян.

Как сообщал «Новый День», в Свердловской области ревакцинированы около 30% от необходимого числа граждан. Всего в регионе привито 62% населения и больше всего – 77% – среди людей старше 65 лет.

Москва, Наталья Рязанова

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