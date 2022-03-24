Суточный прирост ковид-пациентов в России снизился до 25 тысяч

В России за последние 24 часа подтверждено 25 387 новых случаев заражения коронавирусом – это на 5,4% меньше, чем днем ранее (26 826), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с Covid-19.

За сутки в больницу попали 4 540 заболевших ковидом, что на 11,14% меньше в сравнении с предшествующим днем. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 35 регионах страны. Снижение количества госпитализаций отмечено в 47 регионах», – говорится в сообщении.

Наибольший суточный прирост зараженных зафиксирован в Санкт-Петербурге (1279), Свердловской области (1254) и в Москве (1163).

За сутки в России зарегистрировано 418 смертей среди больных коронавирусом (накануне 429). Общее число жертв Covid-19 достигло 366 220.

В то же время за минувший день полностью выздоровели 66 476 пациентов, за весь период пандемии – 16 483 898.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о росте доли зараженных «стелс-омикроном» в России. По данным ведомства, эта разновидность коронавируса встречается практически во всех регионах. Впрочем, эпидемиологи не ожидают скачка заболеваемости – большая часть россиян имеет антитела после прививки или перенесенной болезни.

Москва, Наталья Петрова

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